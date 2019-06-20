【午市重點睇】金價狂飆　美匯回至96.8

●聯儲局放鴿，美國10年期國債孳息率在兩年半以來首次跌穿2厘，低見1.9719厘；美匯指數失守97關，最新報96.86；金價飆至逾5年高位，強見1,394美元，最新報1,381美元。圓匯高見107.55；歐元兌美元報1.126；英鎊企1.268。港匯最新處7.8184。在岸、離岸人民幣在6.87水平。布油企62.59美元，紐油報54.33美元。道指期貨升86點。



●港股逼近28,500點關，恒生指數半日升284點或1.01%，報28,486點，騰訊重上350元。https://bit.ly/2Y170iP

-金價升至逾5年高位，黃金相關股炒上。

-壹傳媒股價大瀉近15%。

-新股思考樂教育定價3.68元。



●【即市分析】

-中資券商股追唔追得過？https://bit.ly/2KsuaeY



●A股快報：滬深三大指數半日收市均漲逾2%。https://bit.ly/2WW061V



●亞洲股市：日股中段升逾百點。https://bit.ly/2WNqmXq



●金管局：未來資金流向不確定性增加。https://bit.ly/2RxVx8l

-聯儲局宣布維持利率不變，符市場預期。https://bit.ly/2x1kMX4

-聯儲鮑威爾：密切關注數據，有意完成主席任期。

-新債王：聯儲局減息1次不能阻止美國經濟衰退。

-南韓央行：聯儲局言論較預期更偏鴿。



●日央行維持基準利率負0.1厘不變。



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續升至1.88厘；1個月期回升至2.47厘。



●人民幣中間價上調88點子，報6.8805。



●人行逆回購300億元人民幣。



●何文田商住大廈強拍，萬科置業4.51億元投得。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【股民熱話】貿戰傷害大？貨幣戰仲得人驚！快增持黃金？

https://bit.ly/2Xjx0Jp



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。