維他奶全年純利6.95億　績後挫近6%

維他奶國際(00345)績後見光死，股價午後最多下跌5.8%，低見42.15港元，最新仍跌3.4%，至43.2元，成交逾2億元。





【12:05】維他奶全年多賺近19% 派末期息38仙

維他奶國際公布，截至3月底止全年錄得股東應佔溢利約為6.95億港元，按年升18.8%，每股基本盈利65.6仙，派末期息38仙。



期內，收入升16%至約75.26億元。毛利升18%至40.42億元。毛利率由53%上升至54%。經營溢利增加19%至9.77億元。



按地區來看，內地的收入增長25%至46.28億元，經營溢利增長33%，如以當地貨幣計算，收入及溢利分別增長27%及35%。香港業務的收入增長5%至22.64億元，經營溢利下降4%。澳洲及新西蘭的業務增長4%至5.22億元。新加坡收入增長7%。



受惠毛利增加，未計利息收入、融資成本、所得稅、折舊、攤銷費用及所佔合營公司虧損前盈利(EBITDA)為 12.28億元，按年增長16%。



公司預期，2019/2020財政年度業務繼續穩健增長，但步伐將較為緩和。同時，集團將根據可持續增長的計劃，大幅增加於品牌價值、基礎設施及組織管理能力及實力等方面的投資。

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