二手成交：德福花園兩房低市價8%沽　每呎1.2萬元

買家伺機執平貨，市靜買樓做業主。香港置業譚征表示，九龍灣德福花園U座極低層15室，實用面積494方呎，約三星期前叫價650萬元放盤，期間吸引不少睇樓客參觀，但由於市況未明，起初沒有客人還價。



他亦稱，周三(19日)港股做好，市場氣氛稍為緩和，上址即接獲買家洽購，減價後以628萬元售出，呎價12,713元。單位層數較低，所以是次成交價低市價50萬至60萬元，即約8%。

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