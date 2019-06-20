【即市分析】騰訊未升完　吼位開好倉

東方產經專欄作家HS哥：中美貿易關係現轉機，加上美聯儲有望於年內減息，港股反彈勢頭持續，恒指重上兩萬八關口樓上，「股王」騰訊控股(00700)連續兩日向上，股價升穿350元水平。



事實上，騰訊成為內地重新審批網絡遊戲版號的大贏家，統計數據顯示，上月十大營收遊戲中，騰訊開發或獨家代理的遊戲共佔6款，其中《王者榮耀》再蟬聯月度最賺錢手遊，而5月推出的《和平精英》新上榜即獲亞軍，首月預計營收超過10億元人民幣，是內地過去兩年半各款新推出遊戲中，首月營收貢獻最理想的一款。



隨着遊戲陸續獲批，相信可進一步帶動集團遊戲業務收入增長，有利整體盈利及股價表現。



走勢上，騰訊上月底跌至316.8元的低位現反彈，其後股價拾級而上，近兩日上升動力增強，短線有望進一步向上。若看好其後市走勢，可留意騰訊瑞信購(19286)，行使價360.2元，實際槓桿9倍，今年9月到期。

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