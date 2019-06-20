【瑞通推介】騰訊升穿350元關　追蹤購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局維持聯邦基金利率目標範圍介乎2.25至2.5厘，會後聲明刪除了調整利率時保持耐性的措辭，道指隔晚最多曾升逾百點，收報26,504點，升38點或0.2%。



中美元首將在下周20國集團峰會會面，重啟貿易談判，帶動恒指周三(19日)飆升703點或2.6%，成交重上過千億元，收復250天牛熊分界線以及28,200點。恒指連漲3日後，累升過千點。周四(20日)早段受惠聯儲局「放鴿」，恒指進一步升上28,400點水平，升約200點，技術上正在嘗試企穩50及100天線(約28,500點)。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾8,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近1.2億元，連續兩日均錄逾億元資金淨流入淡倉過夜，博大市升勢告終。周三其牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,768點，而熊證街貨重貨區為收回價28,228至28,299點。



重磅藍籌周三支撐大市升勢。騰訊控股周三以近全日高位347.2元收市，升幅4%，收復約340元的250天線，周四早段再升1%，衝穿350元關口。該股周三錄1.5億元北水淨買入，輪證資金流方面，當日有逾3,700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾1,500萬元淨流入。



友邦保險周三同樣強勢，抽升4.3%，剛好收在80元，創1個月高位。周四早段升勢持續，曾觸及81元，暫連升4個交易日。券商普遍看好集團在中國市場的增長潛力。周三有逾430萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾150萬元淨流入。



近期持續強勢的香港交易所周四早段平開後曾輕微偏軟，惟其後迅速靠穩，於278元附近上落。周三該股裂口上升，收升2.5%，由本月初開始，維持向上走勢，最多累升達14.4%，大幅領先期間升近6.3%的恒指，短線觀察周三留下的裂口頂部275.6元之支持力，再升阻力留意4月初頂位286.2元。周三該股好倉淨流出逾1,500萬元，而其淡倉則淨流入超過400萬元。



人行連日做中期借貸便利(MLF)操作維護半年結流動性平穩，加上中港股市周三走勢向好，建設銀行收升近2%，盤中高位曾逼近6.6元。周四早段曾升至觸及50天線(6.58元)，暫連升6個交易日。該行早前獲內地資金追捧流入，但周三錄淨流出約1.23億元。輪證資金流方面，周三分別有209萬和41萬元淨流入其好倉和淡倉。



中資券商股周三集體炒上，其中獲唱好是行業首選的中信證券，股價飆升6.4%，收報15.38元，重返5月上旬水平。股份周四早段升勢持續，一度高見16.24元，升逾5%。消息方面，人行與中證監召集6家大銀行及部分龍頭券商開會，鼓勵銀行擴大向大型券商融資，支持大型券商擴大向中小非銀機構融資。另外，內地科創板正式開板，或對券商股帶來影響。周三有逾50萬元淨流出中信證券好倉，淡倉同日則錄4萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

港交所貼價、中短期購證(29156)，行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿10.6倍。輕微價外、中短期沽證(16662)，行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿8.6倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(22285)，行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿10.2倍。輕微價外、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿6.9倍。



友邦輕微價外、中短期購證(19892)，行使價86.9元，2019年11月到期，實際槓桿8.4倍。輕微價外、中短期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿10.5倍。



建行輕微價外、中短期購證(28474)，行使價7.3元，2019年10月到期，實際槓桿14.2倍。貼價、極短期沽證(24569)，行使價6.28元，2019年8月到期，實際槓桿14.1倍。



中信證券價外、中年期購證(27135)，行使價18.9元，2019年12月到期，實際槓桿5.8倍。



工行貼價、中短期購證(20138)，行使價6.09元，2019年11月到期，實際槓桿8.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(57635)，收回價及行使價27,020點，槓桿比率22倍。熊證(60435)，收回價28,890點，槓桿比率38倍。



騰訊牛證(66534)，收回價326.1元，槓桿比率10.7倍。熊證(62645)，收回價363.9元，槓桿比率23倍。



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