【專家樓評】林浩文：商戶轉型令旺區舖市更穩健

今次想和大家分析一下最近的零售業情況。2003年沙士後，中央政府推出了自由行，香港多了不少內地旅客，反應好壞參半。業主應該最開心，傳統四大旺區，中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角等，舖租和市值都已上升不少，早年每一次續租加幅都有4、5成，甚至1倍，十分誇張。而一般商場，每年的租金增幅都有雙位數增長。



惟近年旅客的消費模式改變，亦不再以奢侈品為主。眼見近年的零售租金不斷向下調整，中環、銅鑼灣一向租予奢侈品牌，每次續租減租的比例都頗大，亦有一定的空置率。



今年下半年的租金相信有機會再向下調整5%，惟今年舖租已經見底。至於租客的組合亦有所調整，從前大部分租客為奢侈品牌，近年因為消費模式的改變，現在新的租戶包括運動品牌、餐飲以及其他新興的品牌。



對香港來說，相信是有好處的，經過今次的轉變，未來香港的零售業會更加成熟和穩健。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文

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