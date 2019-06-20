【高盛推介】資金大舉部署恒指及大藍籌淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：觀察認股證資金流向，可見在近日大市連日上升時，不少投資者沽出早前部署的認購證獲利，及轉倉至認沽證，當中包括恒指及各大型藍籌股。



如周一至周三(17至19日)共錄得約5,670萬元資金流出恒指認沽證。周二(18日)及周三共錄得約1,850萬元資金流入騰訊控股認沽證。周一至周三分別共錄得約620萬及1,220萬元資金流入友邦及港交所認沽證。



投資者如計劃部署恒指認沽證，可留意價外幅度約3.2%，年期約3個月的貼價沽證(12173)，行使價27,568點，2019年9月27日到期，實際槓桿14.8倍，貼價、5隻類近條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署騰訊認沽證，可考慮以行使價320至350元間、3個月期以上作篩選產品的條件。當中可留意槓桿較突出的騰訊沽證(16680)，行使價329.8元，2020年9月25日到期，實際槓桿9.8倍，行使價320至350元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署友邦認沽證，可考慮以行使價71至81元間作篩選產品的條件。當中可留意在上述行使價區域的中年期產品中，槓桿較突出的沽證(16189)，行使價71.66元，2020年8月27日到期，實際槓桿16.9倍，行使價71至81元間、中年期產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署港交所認沽證，可考慮以行使價250至280元間作篩選產品的條件。當中可留意槓桿較突出的沽證(11732)，行使價258.38元，2020年8月29日到期，實際槓桿14.9倍，行使價250至280元間產品中，槓桿最高之一。



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