【高盛推介】騰訊升至1個月高位　認沽證精點

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(19日)突破340港元之上，收市升約4%。周四(20日)早段繼續上升，高開約0.5%，及後更突破350元水平，早段最高見353.6元，為1個月高位。



有遊戲統計公司發表《2019年5月移動遊戲報告》，10大營收遊戲中騰訊佔6席。當中《王者榮耀》、《和平精英》及《完美世界手遊》為手遊收入榜頭三位，營收超過20億元人民幣。



觀察個股認股證資金流向，可見近日大市上升時，資金傾向部署恒指及個股認沽證。當中騰訊認沽證於周二(18日)及周三共錄得約1,850萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。



投資者如看淡騰訊，較貼價的選擇可留意價外幅度約6%，年期約3個月的沽證(16680)，行使價329.8元，2019年9月25日到期，實際槓桿9.8倍，行使價320至350元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。



此外，近日市場關注行使價在318.5元附近，8月份到期的產品。投資者可留意當中槓桿較突出的騰訊沽證(12132)，行使價318.68元，2019年8月26日到期，實際槓桿13.9倍，活躍條款產品中，槓桿最高之一。



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