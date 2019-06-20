人民幣在岸價見逾1個月高位　離岸價升至6.8721

美國聯儲局維持利率不變，但在政策聲明中，取消對利率政策保持「耐性」的表述，並下調對今年通脹水平預測，刺激市場減息預期升溫，美匯指數應聲下挫，帶動人民幣急漲。



官方開出的人民幣中間價今日(20日)高開88點子，至6.8805，現貨市場樂觀情緒持續，刺激人民幣在岸價兌每美元一度急漲400點子至6.864，創逾1個月高位，人民幣離岸價亦升至6.8721。



市場正觀望月底G20峰會上中美元首會晤，能否為貿易談判帶來有新進展，消息勢左右人民幣走勢。彭博社引述三菱日聯銀行交易主管Kunirauki Hirai表示，特朗普一直不滿美元強勢，指若中美能達成貿易協議，當中或納入匯率協議，並推動人民幣逐漸升值至6.05的逾5年高位。



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