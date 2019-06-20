明顯睇淡！中美達協議機會有幾大？市場話成功率僅20%

中美元首將在6月28至29日的二十國集團(G20)領導人峰會會晤，並重啟貿易談判。外媒引述高盛策略師Kinger Lau表示，投資者已基本消化了對貿易問題的擔憂，按市場定價推算，似乎預計中美能達成貿易協議的機會僅約20%。相較4月中旬，市場預期兩國能達成協議的機會為80%，如今明顯看淡。



該行指出，如果中美達成貿易協議，MSCI中國指數預期市盈率應為13.5倍；若未達成協議則應為10.5倍，而當前估值為11.2倍。因此，高盛重申，對中國股票評級為「增持」，原因是估值不算貴。MSCI中國指數自4月15日以來已下跌近10%。



該行補充，市場對貿易戰的看法，已逐漸從經常帳失衡問題，轉變為兩個超級經濟大國之間多方面、乃至戰略層面的爭端。

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