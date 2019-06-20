GRAND MONTARA首批折實平均呎價13999元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MONTARA正式公布開價。該公司常務董事黃光耀稱，首張價單推出101伙，實用面積366至768方呎，間隔一房戶起，扣除最高22.5%總折扣後，折實平均呎價13,999港元，售價由575.8萬至1,100.8萬元，明日(21日)起開放示範單位及收票。



他指出，是次加快推盤，主因1期反應理想，而近日股市回穩，可帶動樓市氣氛。今期開價屬「紅盤價」，首批刻意維持吸引水平，加推單位具加價空間。



會地主席梁志堅稱，風風雨雨已告一段落，價錢與首期相若，希望銷情理想。公司一向預備好便推盤，今次屬原價推售，而政府已回應市民訴求，集團並無特意調整推盤時間。長遠仍看好後市，政府有幾多地賣大家都知道，市場存在需求。



資料顯示，項目1期約兩個月前推出首張價單共124伙，包括一房至三房及特色戶，實用面積368至775方呎。扣除最高折扣21.5%，折實平均呎價13,990元，最低呎價12,555元起，入場費529.5萬元起。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

