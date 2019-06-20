中原陳永傑：GRAND MONTARA首批料可一Q清枱

2019年06月20日 14:09
  • 東網電視
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    陳永傑

    中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，將軍澳日出康城GRAND MONTARA開價，與4月份1期的開價相若，但樓價自4月至今已升約5%，反映開價至少折讓5%，比同區市價低約一成，首批單位料可一Q清枱。

    他又指，近日社會氣氛回穩，本月至今新盤銷量只有約400宗，屬較差水平，但未來10日至少4個全新盤推售，全月交投量可望升至約1,500宗。
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