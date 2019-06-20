Line擬日本建虛擬貨幣交易所　傳快獲得牌照

虛擬貨幣市場近日再度獲得市場注視，外媒引述知情人士稱，即時通訊應用Line即將取得牌照，在日本推出一個虛擬貨幣交易所BitMax。在日本上市的Line集團股價最新升1.52%。



消息稱，日本金融廳可能最早本月發放牌照，其後在數星期內開始交易業務。BitMax預期可讓Line在日本的8,000萬用戶買賣虛擬貨幣，包括比特幣以及Line的自家代幣Link。



事實上，Facebook日前宣布推出自家虛擬貨幣「Libra」，刺激比特幣突破9,400美元關，創去年5月以來最高，分析更預測未來有機會超越1萬美元。CryptoCompare數據顯示，比特幣最新報9,284.54美元，升1.54%。



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