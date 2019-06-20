調查：4成受訪者憂慮無力負擔危疾醫療開支

癌症可謂都市人「頭號殺手」之一，有調查發現，逾6成港人承認「患上危疾」為生活中最擔心會發生的事情之一；其次為有親人突然患上危疾或突然死亡。保險界人士指，不少市民因患上危疾但缺乏足夠醫療開支，最終擔誤治療進度。



AXA安盛於今年5月份訪問千名市民，有4成擔心患上危疾的市民，最怕無力負擔長期護理或後續醫療所需的費用。另外，一旦子女不幸確診患上危疾，預期會暫停工作來照顧子女，亦會積極考慮於私家醫院治療。



安盛首席壽險產品總監左偉豪指，癌症復發的機會相當高，公司現時有8成的危疾保單有癌症相關索償紀錄。



安盛亦推加強版的危疾產品，為全港首個不設「等候期」，即如投保人確診第三或四期癌症，先獲一筆大額賠償後，第2個月起持續每月現金賠償，賠償期長達5.5年。



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