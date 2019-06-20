【大行報告】大摩予中興通訊目標價26元

摩根士丹利發表行業報告指出，華為及中興通訊(00763)向內地三大電訊商提供網絡設備，具穩定的市佔率，領先包括愛立信及諾基亞等的供應商，估計中興可在推動5G初期享有較高的定價能力，並受惠於中國5G資本開支的周期。



該行預期，在投資初期，內地5G基站的價格將會高於4G基站價格30%至40%，料可為中興通訊帶來更高毛利。



大摩估計，中興通訊在2019年至2021年每股盈利預測各為1.07、1.48及1.7元人民幣(下同)，經調整純利預測分別為36.02億、40.07億及50.87億元，毛利率預測各為35.2%、36%及36.1%；首予其「增持」評級，目標價26港元。



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