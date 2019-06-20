聯儲放鴿：景順料10年期美債孳息率將持續尋底

美國聯儲局將基準利率維持在2.25至2.5厘的目標區間，但為未來減息打開了大門。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper認為，議息聲明刪除「耐性」措辭，同時作出一些細微改動。這顯示經濟狀況略為轉差，新聞發布會亦反映當局將傾向採取較為寬鬆的取態。



他又指，利率點陣圖顯示利率政策取態出現重大變化，不少委員預期到2020年底前將有多兩次減息。聯儲局能夠在不引起恐慌的情況下滿足市場預期，此舉應為投資者樂見。



他預期聯儲局7月份減息的可能性頗高。目前10年期國債孳息率自2016年底以來首次跌破2厘，他認為，除非經濟數據顯著改善，否則會持續向下。



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