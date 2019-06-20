【fb直播】聯儲局放鴿　寬鬆幣策停不了？

美國聯儲局一如市場預期，維持利率不變！不過最新點陣圖中，17名官員有8位認為年內需要減息。7月減息機會近乎百分百？



歐洲央行早前「放鴿」，其行長德拉吉表示，將考慮如何調整政策工具，以紓緩通脹下行壓力。環球寬鬆幣策停不了，加息周期已到尾聲？



與此同時，避險之日圓、黃金、甚至美債都有追捧，又應如何解讀？



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