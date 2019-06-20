【多圖】屯門OMA OMA首度開放3個交樓標準示範單位

永泰地產(00369)旗下屯門掃管笏路項目OMA OMA今日(20日)首度開放示範單位予傳媒參觀，提供3個交樓標準單位。其中第1A座8樓D室，面積467方呎，採兩房間隔及開放式廚房。



另外兩個則為三房交樓標準單位，其中一個參照第2A座8樓A室，面積607方呎。



餘下一個為面積較大的三房戶，參照第2B座8樓G室，面積750方呎，主人房為套房。

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