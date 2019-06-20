市場認定聯儲局100%機會7月減息　可能削0.5厘

外國傳媒報道，美國聯儲局公布議息結果後，市場已100%認定當局7月減息！



聯邦基金利率期貨顯示，7月減息機會達100%。其中，67%機會減息0.25厘；31%機會減息0.5厘；2%機會減息0.75厘。



值得留意的是，市場預計9月減息0.5厘的機會達61%，意味着當局可能會在7月及9月連環減息。10月及12月減息0.75厘的機會亦達40%，意味着今年有機會減息3次，惟機會率暫未超過五成。

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