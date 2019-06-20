基金平台擬利用AI技術度身訂造投資方案

現時港人懂投資可選擇可扣稅的強積金自願性供款，不懂投資亦可揀俗稱「懶人基金」的預設投資策略，但兩者的缺點是要強積金成員達65歲或符合指定原因才能提取。



如果想投資年期較強積金短，自助式網上基金投資平台iFund首席市務官甄振濤表示，可考慮該平台的儲蓄投資產品iSaver，它運用系統整合市場及客戶數據，日後亦計劃配合AI(人工智能)技術，為投資者度身訂造投資方案，並會隨目標到期日自動降低投資風險。



它是一項以生命周期策略進行的儲蓄投資計劃，投資於股票基金、債券基金、貨幣市場基金等不同資產類別。具較高風險承受能力或較長目標投資年期的客戶將擁有一個較高風險的組合，反之亦然。組合每月最低供款800港元，每年管理費為組合總值的0.75%，每月收取。



其模擬股債投資組合顯示，過去十年香港通脹率令10萬元增至約13.5萬元，組合同期回報增至逾16萬元。



他續指，平台計劃今年第四季推出互惠基金人工智能機械人諮詢技術，幫助制定投資組合策略、重新平衡組合等。



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