憧憬減息歐股向好　Delivery Hero飆近13%

憧憬全球減息，歐洲三大股市早段向好，英國富時100指數升0.5%，報7,439點；德國DAX指數升0.8%，報12,407點；法國CAC指數升0.7%，報5,558點。



繼歐洲央行(ECB)行長德拉吉此前暗示將推出更多的刺激措施後，美國聯儲局主席鮑威爾亦表示，必要時減息可支持經濟增長信心。



全球第二大礦商Rio Tinto下調今年鐵礦產量預期，加上早前巴西淡水河谷(Vale SA)因礦場事故，關閉了多處有安全疑慮的礦場，刺激鐵礦石價格上升。歐洲鋼鐵生產商股價揚升，ArcelorMittal漲2.2%；Thyssenkrupp升2.3%。



傳英國能源公司Centrica將削減700個職位，主要涉及後勤及管理人員，該公司股價早段漲0.6%。



外賣平台Delivery Hero上調今年業績指引，主要由於新客戶數目急增，其股價大漲12.9%。



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