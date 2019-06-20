新盤混戰：OMA OMA入場單位四百萬有找

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，永泰地產(00369)旗下屯門掃管笏路項目OMA OMA，公布首張價單，提供98伙，9成單位屬兩房，其餘為一房，首批單位平均呎價12,463元。他指出，是次推出的全數單位，售價全數低於600萬元，形容是次屬安居樂業價。



他指出，是次入場單位為第1B座5樓D室，面積318方呎，屬一房戶，售價399.88萬元，呎價12,575元。而兩房戶最平為第2B座1樓E室，面積441方呎，售價457.28萬元，呎價10,369元。



他表示，項目明天開放示範單位予公眾參觀，並開始收票，有機會短期內加推，預計本月內展開首輪銷售。



他形容，該盤價錢有競爭力，已參考其他地區，如元朗、屯門及大埔等樓盤。對於市場上同時有其他新盤推出，他認為，新盤市場百花齊放，可讓市民有更多選擇，又認為重疊客戶只佔少數。他又指，市場不需要太聚焦中美貿易戰，有感現時屬入市良機。



資料顯示，該集團同區The Carmel於今年初推出，當時首張價單提供50伙，平均呎價10,901元。



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