炸彈更大！美消費者負債遠超08年　受不起衰退

外國傳媒報道，美國消費者貸款已暴增至令人憂慮的水平！



投資年資超過20年、現為研究及投資機構Marquette Associates固定收益高級研究分析師Ben Mohr警告，根據推算，2019年首季美國消費者總負債已增至14萬億美元，遠高於2008年金融海嘯時的13萬億美元。



其中，學生貸款增幅顯著，截至2019年首季，總額高達1.486萬億美元；相比之下，2008年時僅6,110億美元。這絕對是「吹氣球式」的巨大增長，亦是紐約聯儲銀行的擔憂。



或許會有人質疑，由於人口增多，不能單單看負債總額。Mohr就此表示，根據美國官方數字，全美國人口約3.27億人，目前的負債相當於每個人槓桿比率41.77美元(即持有每1美元，就借足41.77美元)，已超過2008年的41.68美元。換言之，目前美國消費者的負債是切切實實高於2008年。



幸好的是，目前與2008年全年經濟收縮6.3%不同，美國今年首季經濟增長達3.1%，加上低息環境，令債務問題未需要急切關注。不過，這亦預示着一旦經濟突然大幅放緩、甚至陷入衰退，情況就會十分不堪。

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