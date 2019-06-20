樓價UPDATES：康怡花園本月錄約15宗租務成交

鰂魚涌康怡花園本月交投淡靜，但租務表現不俗，至今已錄約15宗個案，平均實用呎租41.6港元。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●康怡花園E座中層15室，實用面積531方呎，以兩房間隔，向北景觀開揚，放租兩星期，議價後減1,000元，以1.9萬元租出，實用呎價35.8元。



●跑馬地壹鑾低層A室，實用面積534方呎，為兩房兩廳間隔，外望享開揚景觀，日前獲租客以2.8萬元承租，實用呎租52.4元。屋苑現時約有8個租盤，最低租金入場價由23,000元起。



●西半山殷然入伙至今只有兩年多，租務承接力不俗。該盤中層B室兩房戶，實用面積588方呎，景觀開揚，以3.85萬元租出，實用呎租65.5元。



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九龍區



●長沙灣昇悅居本月至今錄約5宗租務個案，包括7座中層B室兩房戶，向南望內園景，實用面積約522方呎，以約2.2萬元放租9天即吸引區內客洽詢，議價後以2.08萬元租出，實用呎租約39.8元。若以業主於2019年5月購入價約800萬元計算，回報率約3.1厘。



●九龍塘又一居21座頂層戶，實用面積約660方呎，採三房包括套房間隔，連759方呎天台，外望內園景，以1,543萬元易手，實用呎價23,379元。上述個案為屋苑本月首宗買賣，現時同類放盤叫價由980萬元起。



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新界區



●大埔中心1期3座中層E室，實用面積約409方呎，採兩房間隔，外望可享市區景觀，日前以628萬元易手，實用呎價約15,355元。據了解，原業主早於1991年8月以約122萬元購入，持貨28年帳面獲利約506萬元。



●馬鞍山雅典居4座中層D室，實用面積727方呎，以三房一套間隔，開價998萬元，議價後減價80萬元，以918萬元易手，實用呎價12,627元。原業主於1999年以200萬元入市，帳面獲利約718萬元。



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