新盤部署：御半山II期暫收逾1600票　超購11倍

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門御半山II期至今已錄逾1,600個認購登記，即較首批超額認購逾11倍，當中有大手入票。對於今日(20日)有兩個新盤開價，她認為御半山II期交通方便，因此不擔心競爭，對項目銷情有信心，首批開售後很大機會加推，屆時將有加價空間，最快下周進行第二輪銷售。



新地會董事總經理謝文娟稱，會員凡於7月31日前遞交該盤的意向登記，可獲贈100元超市禮券，名額5,000個，會員更可享1%樓價折扣。

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