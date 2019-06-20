衰退真的近了？美債息「倒掛」預示100%大鑊

聯儲局已明示年內或減息，令反映整體融資成本的美國10年期國債孳息率跌穿2厘，同時令3個月期國債孳息率相對10年期的「倒掛」加深，即3個月期的息率愈趨高於10年期。



今次3個月期相對10年期債息「倒掛」已持續近一個月之久(由5月23日開始)，與今年3月時僅「倒掛」數天截然不同，而且息差一度擴至近0.3厘，創2007年以來最闊，目前約0.17厘。



就此，華爾街大行之一的摩根士丹利早已警告，根據過去50年數據，一旦上述「倒掛」持續1個月，過去7次的經驗是100%預示經濟會在未來數季內必然衰退！換言之，今次只要6月23日前仍是「倒掛」，全球經濟幾可肯定於2020年左右100%「攬炒」。



由於聯儲局已表態，加上歐央行將會進取地「放水」谷通脹，市場已預計周四及周五再沒有重大消息能撼動債市，相信上述債息「倒掛」情況必然持續至6月23日後。或許投資者要醒悟，經濟衰退真的近了。

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