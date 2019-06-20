【市後重點睇】港匯人民幣揚升　道期飆逾140點

美國10年期國債孳息率在2厘關徘徊；美匯指數進一步跌至96.75；金價升見1,394美元逾5年高位後回順，最新報1,382美元。圓匯報107.6；歐元兌美元報1.1293；英鎊企1.2722。港匯升見7.8119，為去年12月以來最高。在岸、離岸人民幣雙雙升破6.85關。國際油價升逾2%。道指期貨漲147點。



●市後關注點

-16:30 英國5月零售銷售

-19:00 英倫銀行(英國央行)公布議息結果

-20:30 美國上周新領失業救濟金人數



●恒生指數連升四日，收市再漲348點或1.23%，報28,550點；騰訊漲1.96%，以全日高位354元報收。https://bit.ly/2Y170iP

-維他奶全年純利6.95億，績後挫近6%。

-莎莎全年多賺近7%，股價午後曾飆逾7%。



●A股快報：滬綜指升2.3%四連揚，逼近3000點關。https://bit.ly/2WW061V

-上交所擬周末進行科創板全網測試。



●亞洲股市：日股收升128點，Japan Display飆14%。https://bit.ly/2WNqmXq



●歐洲三大股市早段向好，英國富時100指數升0.5%，報7,439點；德國DAX指數升0.8%，報12,407點；法國CAC指數升0.7%，報5,558點。



●【fb直播】聯儲局放鴿，寬鬆幣策停不了？https://bit.ly/2Y0klrR



●【股匯攻略】騰訊要再升，關鍵位睇... https://bit.ly/2WNEFLC



●【即市分析】

-黃金受捧，用認購證以小博大。https://bit.ly/31KEO63

-招行走勢跑贏同業。https://bit.ly/2RpIrtA

-騰訊未升完，吼位開好倉。https://bit.ly/2XWkJHW

-亞泥股價高處未算高... https://bit.ly/2Y01RrB



●新盤消息：

-GRAND MONTARA首批折實平均呎價13999元。https://bit.ly/31Ijuyd

-美聯布少明：GRAND MONTARA料可吸引投資者入市。

-中原陳永傑：GRAND MONTARA首批料可一Q清枱。

-【多圖】GRAND MONTARA全新三房示範單位曝光。https://bit.ly/2Ks0RJp

-屯門OMA OMA入場單位四百萬有找。

-【多圖】屯門OMA OMA首度開放3個交樓標準示範單位。https://bit.ly/2XtHHJc



●人民幣在岸價見逾1個月高位，離岸價升至6.8721。



●聯儲局宣布維持利率不變，符市場預期。

-聯儲放鴿：景順料10年期美債孳息率將持續尋底。

-滙豐維持最優惠利率5.125厘不變。

-中銀香港維持最優惠利率5.125厘。

-市場認定聯儲局100%機會7月減息，問題係減幾多！



●澳洲央行再放鴿，下月減息機會達7成。



●明顯睇淡！中美達協議機會有幾大？市場話成功率僅20%。

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