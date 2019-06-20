中東局勢再升溫　油價抽高逾3%

中東局勢升溫，加上美國原油庫存減幅超過預期，刺激油價一度抽高逾3%。紐約期油最新每桶報55.01美元，漲1.25美元或2.33%；倫敦布蘭特期油報63.16美元，漲1.34美元或2.17%。



伊朗革命衞隊周四(20日)宣稱擊落一架美軍無人偵察機「環球鷹」，批評美方入侵該國空域。美軍稍後表示，一架MQ-4C無人機在霍爾木茲海峽國際空域，遭伊朗地對空導彈擊落。



上周有兩艘運油輪據報在中東阿曼灣遇襲，已令美伊關係越趨緊張，導致油價當日衝高4%。

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