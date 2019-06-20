全球減息成定局！亞洲「收水」最進取國家也轉軚了

外國傳媒報道，印尼及菲律賓一度是亞洲「收水」最進取的國家，目前皆驟然轉向「放水」，預示一場全球經濟放緩的風暴並不是虛幻，尤其是該兩個國家的經濟是最容易受到外部衝擊。



印尼及菲律賓皆在周四(6月20日)議息，由於美國聯儲局已率先「放鴿」，令兩家央行都選擇維持利率不變，並發出短期內減息的訊號。



印尼及菲律賓是2018年「收水」速度最快的國家，兩國都大幅加息1.75厘，旨在穩定匯率及通脹，但犧牲了經濟增長。不過，2019年就截然不同了，由於全球需求轉弱、中美貿易戰惡化，以及聯儲局對「收水」變得審慎，已令到亞太區較大型經濟體印度及澳洲減息，使印尼及菲律賓不得不跟隨，否則經濟會更差。



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