毫無起色！國泰5月貨運量續挫　連瀉7個月

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)公布，該公司與國泰港龍航空5月貨運量續跌，已連跌7個月。



數據顯示，兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共16.82萬公噸，按年減少3.9%，而運載率下跌4.7個百分點至63.9%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升4.6%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為2.6%。今年首5個月的載貨量減少5%，運力上升1%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌5.3%。



國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，未來數月的客運收益有放緩迹象。市場對旅遊需求下降，尤以長途航線為甚，令整體收益率嚴重受壓。貨運業務繼續受到地緣政治局勢緊張，以及市場氣氛轉弱的不利影響。雖然5月運力有所上升，但貨運收益比去年同期減少。公司會繼續密切監察，務求有效地因應市場需求及貿易走勢的轉變來配合運力。



另外，兩航空公司在5月合共載客296萬人次，按年增加4.7%，乘客運載率微升0.9個百分點至82.9%，以可用座位千米數計算的運力則上升6.6%。今年首5個月的載客量升4.1%，而運力則增6.5%。



事實上，國泰近年業績表現欠佳，其2018年度業績顯示，燃油對沖再錄得虧損14.45億元，過去五年更累蝕超過256億元。



集團主席史樂山早前預警今年營商環境仍充滿挑戰，預期美元強勢，加上地緣政治紛爭，以及環球貿易局勢緊張所帶來的不明朗因素，均不利客貨運需求，當中以長途航線的經濟客艙受最大影響。

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