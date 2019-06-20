【fb直播】港股再升無難度？定係有暗湧？
2019年06月20日 16:47
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訊匯證券行政總裁沈振盈(右)
港股連升三日累升逾千點，周四(20日)再接再厲突破28,500點！各大央行齊齊放鴿，加上內地股市強勢發力、滬綜指迫近3,000點關口，恒指再升無難度？炒作減息受惠股夠值博？
重磅股靠友邦(01299)及騰訊(00700)發力；中資金融股同樣唔弱，特別是內險股及券商股。趁市場氣氛改善，短追內地券商股好唔好？
咪住咪住！股市炒上，不過資金照樣衝去日圓、美債等避險資產，莫非後市有隱憂？
《東網Money 18》搵來訊匯證券行政總裁沈振盈為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！
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