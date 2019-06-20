【fb直播】港股再升無難度？定係有暗湧？

港股連升三日累升逾千點，周四(20日)再接再厲突破28,500點！各大央行齊齊放鴿，加上內地股市強勢發力、滬綜指迫近3,000點關口，恒指再升無難度？炒作減息受惠股夠值博？



重磅股靠友邦(01299)及騰訊(00700)發力；中資金融股同樣唔弱，特別是內險股及券商股。趁市場氣氛改善，短追內地券商股好唔好？



咪住咪住！股市炒上，不過資金照樣衝去日圓、美債等避險資產，莫非後市有隱憂？



《東網Money 18》搵來訊匯證券行政總裁沈振盈為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

