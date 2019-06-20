莎莎郭少明：4至6月港澳同店銷售跌15%　設法保客流

莎莎(00178)於去年下半財年港澳業務明顯轉弱，集團主席及行政總裁郭少明更透露，今年4至6月中的首財季，港澳同店銷售按年大幅下跌15%，營業額則跌12%，坦言與預期有落差，又指香港經營的確較困難，公司亦會採取應對措施。



他解釋，基於去年度首財季的高基數，加上目前經濟不明朗因素，市場競爭加劇下，拖累公司業務表現。他補充，現階段最重要是保持客流，除了增加貨品種類外，亦會令產品價格更具競爭力，因此不排除對整體毛利率會帶來壓力。



郭氏強調，即使香港業務具挑戰，亦不會縮減店舖數目，反而持續物色合適地點增加門市，以提升市佔率，集團計劃今年度內在中港兩地增設10間新店。



至於內地業務仍錄經營虧損，他表示，去年下半財年虧損已大幅收窄，加上已調整營運及入貨團隊，對內地業務前景有信心。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。