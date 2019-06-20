高盛：市場焗聯儲局減息　7月及9月或連環出手

外國傳媒報道，華爾街大行高盛早前仍然力排眾議，預期聯儲局今年不會減息，惟最新報告也轉軚了，估計當局將在今年7月及9月分別減息0.25厘，同時估計若出現令人失望的消息，不排除當局可能一下子減息0.5厘。



該行指出，債券市場走勢已反映市場料聯儲局可能在7月減息0.32厘(即有機會減0.25厘或0.5厘)。一旦債市走勢更差，將加大聯儲局官員的壓力。



報告又指，今次聯儲局釋出的訊號較市場預期的更「鴿派」，最重要的部分是「點陣圖」變動的幅度。另外，主席鮑威爾在聲明中明確指出，將在適當的時候採取行動。

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