2019年美企最受歡迎CEO榜　VMware蓋爾辛格居首

全球最大的求職和招聘網站之一的GlassDoor發布，2019年年度員工選擇獎(Employee Selection Prize)名單，並公布排名前100名美國企業最受歡迎CEO的名單。



今年榜單上，共有27位來自科技行業的CEO。惟那些科企龍頭企業CEO的排名大多不高，排在前10名以內的僅微軟CEO納德拉，排第6位，之後就要到Alphabet的CEO皮查伊，排第46位。



蘋果公司(Apple Inc.)CEO庫克由去年的96位升至69位，Facebook的CEO朱克伯格，由於用戶私隱問題令其排名顯著下跌，由去年第16位跌至今年的55位。幸好兩人已是該榜連續7年都上榜的CEO，總體表現最佳。



至於公司名氣不及龍頭科企的VMware的CEO蓋爾辛格(Pat Gelsinger)，排名由去年第78位升上第1位，奪走去年第一位的Zoom的CEO袁征的第一名寶座。



Glassdoor表示，他們的這份榜單評估了100位來自美國、加拿大、英國、法國和德國的美國企業CEO。要進入榜單，現任CEO必須在去年5月2日至今年5月1日期間獲得至少100個CEO評級和100個高級管理層評級。



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