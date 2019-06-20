維他奶：無計劃拆細股份　繼續投資香港市場

飲品品牌維他奶國際(00345)執行主席羅友禮在業績會上表示，受經常性季節因素影響，下半年增長較上半年有所放緩，但全年整體業績增長不錯。



近期該公司股價勁升，每手入場費逾8萬元。他表示，股價必然「有上有落」，「今日(股價)好高唔代表唔會返落嚟，今日都跌咗少少」。公司現時亦未有拆細股份或更改每手買賣單位計劃，強調會專注做好業務。



至於有否信心被納入恒生指數成分股，羅氏指，「入恒指唔係咁易，要睇下先知」。



被問及會否退休，他直言，「呢個心態係多年前已經有，依加係一路維持落去嘅，但係對飲品市場同飲品業務都好喜愛」，未來一段時間仍會繼續工作。



集團行政總裁陸博濤指，中美貿易戰影響大豆交易，並直接影響公司業務，公司亦會密切留意貿易戰對原材料價格的影響，相信成本可控。



他又指，公司有獨特的營運模式，上半年的增長十分高，預料未來增速仍會快過同業，而現時大豆類飲品市場增長達雙位數字，公司期望能跟隨市場而增長，而茶類飲品則希望能達到單位數字增長。



被問到會否以人民幣作結算，首席財務總監劉健成指，雖然中國業務佔比現已很高，但香港資產仍佔整體一半，故仍然會以港幣作結算，未來會繼續觀望情況，若中國資產佔比超過75%，才考慮改以人民幣作結算，強調「香港係我們的家」，不會放慢投資，未來會繼續投資香港市場並改善生產線。



明年將是公司成立八十週年，他指，有關慶祝活動仍在籌備中。

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