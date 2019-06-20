【北水追蹤】連續28個交易日錄淨流入　買工行建行騰訊

憧憬美聯諸局下月減息，港股周四(20日)收報28,550點，漲348點。港股通全日成交額接近98.5億元，佔主板成交約10%，北水淨流入金額逾18億元人民幣，為連續28個交易日錄得淨流入。



資金主要流入工商銀行(01398)、中國平安(02318)、建設銀行(00939)及騰訊控股(00700)，其港股通分別錄得約3.12億元、約2億元、約1.86億元及約1.47億元淨流入。



另外，中國太保(02601)之港股通亦錄逾1.24億元淨流入；新華保險(01336)亦獲北水淨買入3,876萬元；惟中國人民保險集團(01339)卻遭北水淨沽售3,332萬元。



中國鐵塔(00788)升勢再現，全日升逾4%，股價重上2元水平，惟北水卻先行獲利套現，其港股通錄3720萬元淨流出。另一隻「5G概念股」中興通訊(00763)則錄得1,853萬元淨流入。

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