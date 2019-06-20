【深度解構】Yen價衝高見7.27　遊日暢錢要睇實特朗普？

美國聯儲局勢下月開始減息，美元應聲向下，日圓則「逼不得已」上揚！美元兌日圓曾見107.47，為今年1月3日以來最殘，一旦穿了當日107.28水平，就會創下2018年4月以來的新紀錄；每百日圓兌港元高見7.2719，同為今年1月3日以來最高。



今次日圓匯價轉強，癥結是美元。三菱日聯資產管理基金經理Kiyoshi Ishigane指出，市場對美元的信心疲弱。瑞穗銀行首席市場經濟學家Daisuke Karakama認為，雖然聯儲局的言論符合市場預期，但美元跌幅較估計為大，現在的問題不是7月會否減息，而是減多少。



技術上，由於日圓一下子衝破了108關口，Commerzbank認為，技術指標顯示日圓持續強勢的機會很高，兌每美元短期目標107.27，若聯儲局釋出更多減息信號，將有機會見105.87。



【要警惕貨幣戰！】

事實上，今次日圓轉強後，可能短期內都不會「便宜」，原因在於美國總統特朗普周二(18日)批評歐洲央行行長德拉吉壓低歐元，令市場猜測一場全球貨幣戰近在眼前。



由於德拉吉任期即將在今年10月屆滿，被視為下屆歐央行行長有力的接任人、歐央行官員兼芬蘭央行行長Olli Rehn周三(6月19日)在接受外國傳媒訪問時警告，持續的貿易緊張局勢有演變成全球貨幣戰的風險。



他指出，歐央行是依據歐元區的經濟形勢作政策決定，匯率不是目標，又批評特朗普造成了阻礙經濟增長的貿易緊張局勢。論及目前的局面，他表示，美國並非完全無辜，如果發生貨幣戰就更糟糕了，各界都應該盡力避免這種情況出現。



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