今晚焦點！美股勢破頂　港股黑期高見28728

美國聯儲局一如市場預期「放鴿」，加上中美貿易談判愈見曙光，帶動全球股市上揚。美國道指期貨現升226點，報26,762點；標指期貨升26點，報2,960點。假若現貨跟隨，標指有機會創下盤中歷史紀錄。



目前道指的歷史最高收市紀錄是去年10月3日創造的26,828.39點，盤中最高紀錄為26,951.81點；標指歷史最高收市紀錄是4月29日創造2,943.03點，盤中歷史最高紀錄為2,949.52點。



受惠外圍帶動，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指現報28,728點，高於周四(20日)現貨收市28,550點。



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