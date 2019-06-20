全球經貿戰：凱雷創辦人料中美「秋季前傾掂」

中美元首敲定於月底二十國集團(G20)峰會上會晤，對於兩國能否就此達成貿易協議，結束逾一年的貿易戰，惟外界普遍仍存有疑慮。著名私募基金凱雷集團(Carlyle Group)創辦人David Rubenstein認為，中美將在今年秋季之前達成協議。



Rubenstein接受外國傳媒訪問時表示，中美雙方應該都希望達成協議，美國總統特朗普希望在2020年總統大選舉之前達成；而貿易戰對中國經濟的影響很大。他看好兩國能夠在不久的將來達成協議。



至於最終協議的內容，他認為「必須能讓兩國都可以說是對自己有利的。」若協議是「一輸一贏」的局面，雙方將無法談攏。他又預期，美國會關注如何確保協議內容能夠確實履行，並將重點放在中國不斷崛起的製造業。



特朗普多次稱日本、歐洲等地區「佔美國便宜」，市場憂慮中美貿易戰過後，或會迎來新一輪貿易摩擦。惟Rubenstein認為，倘美國採取對日本經濟不利的行動，會感到驚訝。他又指，日本首相安倍晉三與特朗普建立了良好關係，且相處時間比其他國家領導人長。



他預計，在2020年美國總統選舉之前，特朗普將解決包括汽車關稅在內等與日本相關的貿易問題。



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