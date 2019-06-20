新股專輯：江蘇康寧傑瑞生物製藥擬下月申請上市

外電引述消息人士指，江蘇康寧傑瑞生物製藥(Alphamab Oncology)計劃下月向聯交所提交上市申請，目標集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。



官網資料顯示，該公司專注於研發、生產和商業化創新腫瘤免疫生物大分子靶向藥物，目前已構建的抗腫瘤產品管線中，有4種新藥已經分別進入第一至第三期臨床試驗開發階段。市場去年初估計其估值達60億至70億美元。



康寧傑瑞去年底進行A輪融資，募集超過1億美元資金，於今年五月底完成由Hudson Bay Capital領投的B輪融資，涉及約6000萬美元。據指，中國國有資本風險投資基金、新世界發展(00017)執行副主席鄭志剛、太盟投資集團(PAG)及尚珹投資等均有份參投。

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