貨幣戰已開打？美元獨弱　泰銖飆至6年高位

貨幣戰已悄悄地開打？在美國聯儲局「放鴿」後，反映美元兌6種主要貨幣的美匯指數低見96.6水平，兩日累挫1%，意味着歐元、日圓、英鎊、加元、瑞典克朗，以及瑞士法郎兌美元幣值上升。



歐元兌美元現報1.1305，漲0.7%；英鎊兌美元現報1.2720，漲0.64%；美元兌日圓現報107.82，跌0.26%；澳元兌美元現報0.6926，升0.65%；紐元兌美元現報0.6595，升0.87%；美元兌加元現報1.3199，跌0.61%；美元兌瑞郎現報0.9867，跌0.75%。



非主要貨幣兌美元升得更急。其中，在岸人民幣兌每美元周四(6月20日)早市收報6.8505，放量勁升逾500點子，與中間價均創逾一個月新高。泰國貨幣泰銖兌每美元升穿31水平，見30.955，創2013年7月以來最高，即港元兌泰銖低見3.96水平，惹來泰國央行表示，正密切關注泰銖強勢。



其他亞洲區貨幣，例如菲律賓披索、印尼盾、越南盾、新加坡元等貨幣兌美元皆上揚。不過，以目前經濟形勢來說，亞洲區承受不起幣值轉強，預計該些國家的央行會有「放水」行動，令貨幣戰更有機會全面爆發。

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