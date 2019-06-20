美伊起衝突！油價急飆3%　市場憂狂升至100美元

外國傳媒報道，伊朗周四(20日)宣稱，周三於霍爾木茲甘省(Hormozgan)擊落一架美軍無人偵察機，伊朗伊斯蘭革命衛隊警告，此舉是給美國的「明確訊息」，就是伊朗不想和任何國家開戰，但已做好保衛伊朗的充分準備。



受消息影響，油價急升逾2.5%，布蘭特期油高見每桶63.37美元；紐約期油亦飆近3%，報每桶55.54美元。



事實上，伊朗最高精神領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)在6月初警告，一旦波斯灣出現「第一顆子彈」，油價將立即飆上每桶100美元。



著名地緣政治研究機構歐亞集團(Eurasia Group)高級研究員亨利羅馬(Henry Rome)表示，即使中東出現有限度戰事，也能輕易地將油價推上每桶100美元；若衝突升級，更可以讓油價飆上150美元。



目前市場主流意見認為，油價急飆上100美元是杞人憂天，因伊朗局勢很難讓中東其他國家出口原油受阻。再者，現時全球經濟放緩，油價受壓的機會更高。



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