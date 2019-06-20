「股神級」投資大師：美股屆終極一升 牛市將完
2019年06月20日 20:11
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外國傳媒報道，著名投資大師、與「股神」巴菲特相識於微時的Omega Advisors創辦人Leon Cooperman最新警告，美股已處於「合理區間」，近日的大升市可能是「終極一升」的訊號，預示着10年牛市即將結束。
他質疑華爾街為何在美股接近新高時憧憬減息，這不符合邏輯。他又表示，迄今為止，聯儲局貨幣政策仍過於寬鬆，將目前的政策形容為「不恰當」。
他認為，若標指短期內升至3,100點，即較周三(6月19日)收市再升約6%，就是為「狂熱敲門」(其意思是撞板的機會很大)。他提醒投資者應注意美國總統特朗普「想目前所有事情都好」，其實已透支了未來需求。
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