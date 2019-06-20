新盤UPDATES︰四大項目部署開售

多個新盤先後推出市場搶客，今日(6月20日)再有兩個項目公開示範單位及首張價單，令市場共有4個項目即將開售。



●GRAND MONTARA首批折實平均呎價13999元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MONTARA正式公布開價。該公司常務董事黃光耀稱，首張價單推出101伙，實用面積366至768方呎，間隔一房戶起，扣除最高22.5%總折扣後，折實平均呎價13,999港元，售價由575.8萬至1,100.8萬元，明日(21日)起開放示範單位及收票。



他指出，是次加快推盤，主因1期反應理想，而近日股市回穩，可帶動樓市氣氛。今期開價屬「紅盤價」，首批刻意維持吸引水平，加推單位具加價空間。



會地主席梁志堅稱，風風雨雨已告一段落，價錢與首期相若，希望銷情理想。公司一向預備好便推盤，今次屬原價推售，而政府已回應市民訴求，集團並無特意調整推盤時間。長遠仍看好後市，政府有幾多地賣大家都知道，市場存在需求。



資料顯示，項目1期約兩個月前推出首張價單共124伙，包括一房至三房及特色戶，實用面積368至775方呎。扣除最高折扣21.5%，折實平均呎價13,990元，最低呎價12,555元起，入場費529.5萬元起。



●中原陳永傑：GRAND MONTARA首批料可一Q清枱

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，GRAND MONTARA開價與4月份1期的開價相若，但樓價自4月至今已升約5%，反映開價至少折讓5%，比同區市價低約一成，首批單位料可一Q清枱。



他又指，近日社會氣氛回穩，本月至今新盤銷量只有約400宗，屬較差水平，但未來10日至少4個全新盤推售，全月交投量可望升至約1,500宗。



●美聯布少明：GRAND MONTARA料可吸引投資者入市

美聯住宅部行政總裁布少明稱，GRAND MONTARA開價比同區新盤市價低逾一成，貼近二手市價，相信可吸引投資者入市，日後呎租可望達45元。



●屯門OMA OMA首度開放3個交樓標準示範單位

永泰地產(00369)旗下屯門掃管笏路項目OMA OMA今日(20日)首度開放示範單位予傳媒參觀，提供3個交樓標準單位。其中第1A座8樓D室，面積467方呎，採兩房間隔及開放式廚房。



另外兩個則為三房交樓標準單位，其中一個參照第2A座8樓A室，面積607方呎。

餘下一個為面積較大的三房戶，參照第2B座8樓G室，面積750方呎，主人房為套房。



永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，OMA OMA首張價單提供98伙，9成單位屬兩房，其餘為一房，首批單位平均呎價12,463元。他指出，是次推出的全數單位，售價全數低於600萬元，形容是次屬安居樂業價。



他指出，是次入場單位為第1B座5樓D室，面積318方呎，屬一房戶，售價399.88萬元，呎價12,575元。而兩房戶最平為第2B座1樓E室，面積441方呎，售價457.28萬元，呎價10,369元。



他表示，項目明天開放示範單位予公眾參觀，並開始收票，有機會短期內加推，預計本月內展開首輪銷售。



他形容，該盤價錢有競爭力，已參考其他地區，如元朗、屯門及大埔等樓盤。對於市場上同時有其他新盤推出，他認為，新盤市場百花齊放，可讓市民有更多選擇，又認為重疊客戶只佔少數。他又指，市場不需要太聚焦中美貿易戰，有感現時屬入市良機。



資料顯示，該集團同區The Carmel於今年初推出，當時首張價單提供50伙，平均呎價10,901元。



●中原陳永傑︰OMA OMA或吸居屋客轉投

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，OMA OMA開價具吸引力，部分單位呎價一萬餘元，而且全數單位售價低於600萬元，估計可以吸引部分等待購買新居屋的上車買家。他又表示，首批提供98伙，數量不多，估計首輪銷售可以沽清。



他續稱，本月新盤成交量暫錄約400多宗，不過近日有4個全新盤推出，估計直至月尾，交投量將升至約1,500宗。



●御半山II期暫收逾1600票 超購11倍

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門御半山II期至今已錄逾1,600個認購登記，即較首批超額認購逾11倍，當中有大手入票。對於今日(20日)有兩個新盤開價，她認為御半山II期交通方便，因此不擔心競爭，對項目銷情有信心，首批開售後很大機會加推，屆時將有加價空間，最快下周進行第二輪銷售。



新地會董事總經理謝文娟稱，會員凡於7月31日前遞交該盤的意向登記，可獲贈100元超市禮券，名額5,000個，會員更可享1%樓價折扣。

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