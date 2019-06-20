人造肉等美國新股瘋炒　市場憂股市爆煲先兆

外國傳媒報道，新股爆升恐預示美股牛市快將完結！美國人造肉初創企業Beyond Meat自今年5月初上市以來，已累飆近6倍，市值逾100億美元，超過標指500大企業之中逾80家公司的市值，包括老牌巨企Macy’s、Xerox，以及Mylan。



事實上，不只是Beyond Meat，近期上市的Zoom Video、Revolve Group，以及PagerDuty表現也不俗。



不過，美股著名分析員、券商Miller Tabak分析師Matt Maley警告，新股瘋炒並非佳兆，因為當中爆升的新股在過去12個月仍未錄得盈利，例如Beyond Meat、Lyft，以及Uber等。如此瘋狂的上升令人回想起2000年科網泡沫。



再者，Maley指出，新股相關的交易所買賣基金(ETF)受捧程度已超過大市。舉例來說，Renaissance新股ETF今年以來累升近38%，大幅跑贏標指的16%。回看歷年股市爆煲前，新股市場都會出現狂熱，例如1999年高盛上市；2007年黑石集團(Blackstone)掛牌。

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