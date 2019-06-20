樓價UPDATES︰太古城呎租近歷史高位

鰂魚涌太古城6月錄得約40宗租賃成交，平均實用呎租約43.5元，貼近歷史高位。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●太古城智星閣高層F室三房戶，實用面積664方呎，向南及望街景，放盤一周，減1,500元後，獲韓籍人士以3.05萬元承租，實用呎租46元。



●筲箕灣形薈近期連錄3宗租務個案，當中2座高層F室一房戶，獲專業人士以1.95萬元承租，以實用面積360方呎計，呎租54.2元。另一宗為2座中層A室，實用面積539方呎，以兩房間隔，成交月租2.5萬元，實用呎租46.4元。



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九龍區



●美聯林志堅表示，將軍澳君傲灣1座極高層H室，上月放盤叫價890萬元，經商議後降至840萬元成交。上址實用面積470方呎，以兩房間隔，實用呎價約17,872元。原業主於2006年以250.5萬元入市，13年升值逾2.3倍。



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新界區



●樓市觀望氣氛濃厚，部分業主願意減價吸引買家承接。沙田第一城39座高層C室，實用面積304方呎，座向東南及望園景。單位原開價620萬元，放盤1個月，獲用家以595萬元購入，實用呎價19,572元。原業主於2013年8月入市，當時作價328萬元，帳面現獲利267萬元。



●大埔居屋宏福苑C座高層05室兩房戶，實用面積483方呎，開價600萬元，議價後於已補價自由市場價以570萬元沽出，實用呎價11,801元。原業主於1999年12月以95萬元購入該單位，20年升值5倍。



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