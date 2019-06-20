全球經貿戰：呢樣99%靠中國進口　美企警告災難影響

外國傳媒報道，美國自6月17日起，已就新一輪關稅清單展開聽證會，為期7日。其中，美國國家煙花協會(National Fireworks Association)表示，美國99%消費煙花產品和75%專業煙花都是從中國進口，中國是「唯一的煙花來源」，因此對相關產品徵收關稅，對美國煙花業將帶來毀滅性經濟影響。



除了關稅本身帶來影響，何時徵收關係更大！數據顯示，美國煙花企業幾乎完全依賴7月的國慶和夏季來維持業務，許多分銷商在7月可賺取全年的85%收入，零售商在7月國慶則可賺取當月約80%收入。不過，煙花通常在前一年準備，因此今年活動不受關稅影響，但業者恐因明年成本增加而考慮提高價格。



協會警告，該行業利潤微薄，成本將無可避免地轉嫁予美國消費者。



－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。