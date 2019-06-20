【專家教路】減息周期近　做港元定存點先着數？

市場預期美國將進入減息周期，理財專家認為，減息勢頭下半年將蔓延至香港存款市場，建議存戶趁目前半年結的高息存款期，敍做較長年期的港元定期存款「鎖息」。此外，在港元及美元定存息差收窄下，計及兌換成本後，特意把港元兌成美元敍做定存未必「划算」。



半年結臨近，刺激銀行資金需求急漲，近月銀行紛紛推出優惠搶客，其中港元定存利率升幅顯著，並追貼美元存款利率，其中工銀亞洲的一年期港元定期存款，年利率高見2.3厘，而同年期美元定存利率則為2.45厘，較港元僅輕微高出0.15厘。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，美國於下半年減息的機會高企，加上香港經濟增長放緩或削弱借貸需求，相信本地拆息將於下半年呈現跌勢，未來銀行定存利率進一步上升的空間不多。



●兌換美元做定存恐輸差價

他建議，存戶把資金分為兩部分，一部分敍做半年至一年期的定期存款，一部分則留待捕捉股市投資機會，兩者比例則視乎投資需求。由於一年期港元及美元定存利率相近，考慮到兌換差價的因素，即是向銀行買賣外幣時「一來一回」的成本，市民宜只做港元定期存款。



羽白資產管理財富管理總監梁彥穎則建議，若投資者的資產組合沒有任何外幣資產，可考慮將小部分資金兌換美元，並敍做定期存款。然而，已持有外幣投資的市民，則毋須再「加注」，可考慮直接將持有的港元資金敍做存款。



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