【夜市UPDATES】美五大科技股升1%　港黑期高180點

聯儲局打開減息大門，美股三大指數早段續揚，目前道指報26,737點，升233點或0.88%；標指報2,953點，升26點或0.91%；納指報8,074點，升86點或1.09%。



港股期指夜隨外圍上揚，目前報28,668點，升153點，高水118點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指數報28,730點，較恒指收市高180點。



科技股走高，Facebook、Google母公司Alphabet、亞馬遜及Netflix升1%。蘋果公司漲1.23%，此前投行Evercore ISI將公司目標價從205美元上調至215美元。



市場已完全消化了聯儲局將在7月減息0.25厘的預期，並且預計有1/3機會減息半厘；全年則共減息0.75厘。



美匯指數跌破97關口後無力反彈，現報96.66，跌0.47%。10年期美國國債孳息率自2016年年末以來首次跌破2%關口，目前報2.057。



英國央行維持利率於0.75%不變，並了經濟增長面臨的下行風險增加，2019年上半年英國經濟增速有所走弱。



歐股全線做好，英股升0.60%；德股升0.77%；法股升0.69%。



據報一架美國軍用無人機在霍爾木茲海峽上空被伊朗地對空導彈擊落，消息刺激油價大漲，紐油目前報每桶56.04美元，升4.24%；布油升3.07%至63.72美元。



【21:40】美國聯儲局一如預期「放鴿」，投資者明顯十分受落，美股標指周四(20日)早段高見2,956點，急漲29點，超越4月30日收市高位及5月初的盤中高位，創下歷史新高。道指及納指亦分別漲249點及101點，高見26,753點及8,088點。當中，道指距離歷史高位僅約200點。



受惠外圍帶動，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指曾高見28,738點，現報28,663點，高於周四現貨收市28,550點。



不過，著名投資大師、與「股神」巴菲特相識於微時的Omega Advisors創辦人Leon Cooperman最新警告，美股已處於「合理區間」，近日的大升市可能是「終極一升」的訊號，預示着10年牛市即將結束。



他質疑華爾街為何在美股接近新高時憧憬減息，這不符合邏輯。他又表示，迄今為止，聯儲局貨幣政策仍過於寬鬆，將目前的政策形容為「不恰當」。



他認為，若標指短期內升至3,100點，即較周三(19日)收市再升約6%，就是為「狂熱敲門」(其意思是撞板的機會很大)。他提醒投資者應注意美國總統特朗普「想目前所有事情都好」，其實已透支了未來需求。



Aegon資產管理美國利率策略員諾里斯認為，聯儲局的議息聲明有助支持美股現時估值，因為市場不再擔心當局對形勢反應太慢或沒有行動。標指目前市盈率為19倍，按歷史標準處於偏高水平，但以債息水平來看則依然算合理，以股市2018年2月開始急跌為例，當時市盈率超過23倍，美國10年期債息達2.7厘，遠高於日前跌穿兩厘。



富國銀行證券股市策略主管哈納認為，聯儲局現時政策立場將有利樓市、股市及槓桿。



個股方面，全球第2大軟件公司甲骨文截至5月底止第4季經調整後每股盈利1.16美元，勝預期的1.07美元，收入增加1.1%至111億美元，並估計今季增長最多2%，消息刺激其股價早段漲6.26%至55.98美元。



高盛調低電動車生產商特斯拉(Tesla)目標價，由200美元削至158美元，維持沽出評級，理由是市場重燃對需求的憂慮。Tesla股價早段報223.54美元，逆市挫1.28%。

－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。