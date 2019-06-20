「新債王」驚天預言：特朗普未必角逐連任

外國傳媒報道，有「新債王」之稱的DoubleLine資本行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)周三(19日)表示，美國總統特朗普可能不會角逐連任！



他說：「我不能確保他真的會競逐。如果美國經濟陷入衰退，以及他不取消關稅重振經濟的話，他角逐連任的機會真的很微。」



岡拉克舉例說：「約翰遜(Lyndon Johnson)曾經競選一段時間，隨後便因戰爭問題，退出了角逐總統連任...情況是會改變的。」(註：約翰遜是在1964年當選總統，1965年1月宣誓就任。1969年，他在總統選舉之前宣布不會參選，並支持他的副總統連任。)



岡拉克表示，特朗普爭取連任完全取決於經濟表現。不過，岡拉克似乎不看好，因他上周認為，美國經濟在未來6個月陷入衰退的機會達40至50%；未來12個月更高達65%。



不過，他補充，如果經濟依舊健康，特朗普會勝出2020年選舉。

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